「ドジャース４−１ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのロバーツ監督は大谷翔平投手の投球について、「直球のコマンド（狙った所に投げること）があまり良くなかった。重圧のかかる場面では必要な球をしっかり投げていたが、彼らしくない四球があったり、悪いカウントにしてしまう場面もあった。ストレスのかかる状況ではしっかり投げ切っていたが、今夜はとにかく直球の制球が良くなくて、本人もあまり感触が良く