大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。日本バレーボール協会も認めた。佐藤容疑者は身長2メートル5の高身長が武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていた。佐藤容疑者は2000年生まれ、宮城県出身。高校時代の15歳でU19日本代表に選出され、アジアユース選手権優勝に貢献しベストミドルブロッカー賞を受賞した。1