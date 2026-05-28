新しい防災気象情報の運用がきょうから順次始まります。警報を受けて避難情報を発表する自治体では、住民の「命を守る」ための準備が進められています。【映像】新しい防災気象情報の運用始まる 自治体で準備進む新しい防災気象情報は「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害に対して、避難の目安となる5段階の警戒レベルごとに発表されます。茨城県常総市は、2015年の「関東・東北豪雨」で鬼怒川の堤防が決壊