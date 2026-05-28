日本の音楽シーンを牽引してきたレジェンド石野卓球、大沢伸一、砂原良徳、tofubeats（トーフビーツ）らが出演する『SOUNDGATE』が、2026年6月26日（金）に新宿・歌舞伎町の『ZEROTOKYO』で開催される。電気グルーヴのメンバーであり、DJ／プロデューサーとして不動の地位を確立し、シーンのトップに君臨し続ける石野卓球、世界中のトップアーティストへの大胆なリミックスやプロデュースで知られ、SHINICHI OSAWA、MONDO GROSSO（