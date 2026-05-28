俳優・鈴木愛理が自身のInstagramを更新し、ニューヨークでのランチをめぐる現地でのオフショットを公開した。 参考：鈴木愛理、“求めてもらえること”が幅広い活躍の原動力に「前進している感じがないと退屈」 投稿には、ミントカラーのボーダーニットをまとった鈴木が、ほろ酔いの様子でくるくると表情を変える愛らしい姿が収められている。テーブルにはボリュームたっぷり