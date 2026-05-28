マーベルのアニメーションシリーズ『X-Men'97』シーズン2が、7月1日よりディズニープラスで配信されることが決定。あわせて予告編とキービジュアルが公開された。 参考：X-MENがついに合流！『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』プロフェッサーXら登場の新映像 本作は、1992年から数年にわたり全5シーズンが全米で放送され、人気を博したアニメーション