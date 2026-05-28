ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」より、ポータブルBluetoothスピーカー『Xtreme 5』を6月4日にJBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストアにて限定発売することを発表した。価格は56,100円（税込）。 【画像あり】迫力あるサウンドと持ち運び性を両立したデザイン Xtremeシリーズは、迫力あるサウンドとショルダ