LTL Relationは、USB Type-C直結でハイレゾ音源再生に対応するインイヤー型イヤホン『HPHTC01』を、6月上旬に発売する。価格は2,728円（税込）。 【画像あり】ツヤのあるグロッシーと大理石デザインの2パターンを用意 本製品は、LUCILLAブランド初となる、ハイレゾ対応インイヤー型Type-Cイヤホンだ。iPhoneやiPad、Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続し、変換アダプターを介さず