■台風6号(チャンミー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月28日12時45分発表気象庁 28日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯12度55分 (12.9度)東経135度35分 (135.6度)進行方向、速さ    北北西 15 km/h (7 kt)中心気圧    1000 hPa中心付近