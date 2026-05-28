マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、退任するジョゼップ・グアルディオラ監督への感謝を表明した。現在25歳のハーランドは2022年7月にグアルディオラ監督が率いるマンチェスター・シティに加入。在籍4年で公式戦198試合出場で162ゴール30アシストを挙げ、プレミアリーグでは今季を含め3度の得点王に輝き、2度のリーグ優勝、1度のチャンピオンズリーグ優勝、2度のFAカップ優勝、1度の