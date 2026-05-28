リバプールで定位置を掴めない苦境のなか、26年２月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷し、長期離脱を強いられた。それでも手術という“並々ならぬ覚悟”で逆境に抗い、ワールドカップのメンバー入りを果たした遠藤航が、代表練習合流初日の５月28日に囲み取材に応じた。この日は全体練習のメニューを全て消化した遠藤は、「問題ないです。ちゃんとリハビリを向こうでやってきたので大丈夫です」と明るいトーンで答えた。