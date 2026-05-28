女性アイドルグループ・iLiFE！の公式X（旧Twitter）アカウントは5月27日、投稿を更新。新メンバーを発表し、話題となっています。【写真】iLiFE！、新メンバー発表「りべろちゃんおめでとうー！」同アカウントは「iLiFE!新メンバーは…『りべろ』に決定！」と発表。りべろさんのソロショット、現メンバーとの集合ショットも載せています。また「6月1日TRAVELiFE!2026東京公演にてお披露目となります」とも明かしました。同グルー