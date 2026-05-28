佐世保市の高齢者福祉施設で、現役のお坊さんによる訪問コンサートが行われました。 いやしの歌声で明るい社会を目指します。 佐世保市にある西光寺の住職、里見 呂明さん。 今年1月、NIBで放送された歌番組「歌唱王」のファイナリストに名を連ね「歌う住職」として一躍、有名人に。 これまで動画配信のほか、僧侶として視聴者の悩み事相談に応えるなど、youtubeを活動の中心としていました。 ※詳しくは動画をご