たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！「貝」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいますが、よく観察すると違いが見えてくるはず。集中して1分以内に探してみましょう！問題：「貝」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。ヒント：答えの漢字は左半分にあります。答