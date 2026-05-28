ヨルダン川西岸のユダヤ人入植地で、イランから発射され着弾した弾道ミサイルを見るイスラエル人女性＝4月（ゲッティ＝共同）日本新聞協会は28日、新聞やインターネットといったメディアへの読者の接触状況を調べる「新聞オーディエンス調査365」の4月分の結果を発表した。米国とイランの戦闘に関する報道に高い関心が寄せられた。新聞記事が最も読まれたのは5日で、イランが米国の戦闘機を撃墜するなど、戦闘状況が報じられた