日本野球機構（NPB）は28日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。佐藤輝明（阪神）、森下翔太（阪神）が10万票突破。セ・リーグの抑え投手では岩崎優（阪神）が前日の3位からマルティネス（巨人）を抜いて2位に浮上した。5月21日から始まったファン投票は6月28日（日