【漫画】本編を読む『ズボラ人間、せいろ蒸し生活はじめました！ 並べて待つだけ！ ラクうまレシピ』（ノグチノブコ/KADOKAWA）は、難しそうに思われがちな、せいろを使った料理を、驚くほどシンプルな方法で楽しむアイデアが詰まっている。著者のノグチノブコ氏は、自他ともに認めるズボラ人間。料理は好きだが、できれば手間はかけたくないと考えるノグチ氏がある日出会ったのが、今じわじわ人気を集めている調理器具・せいろ