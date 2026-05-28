“ただの面白いユーチューバー”だと思って見ていたら、実はアイドルだった。ガールズグループRESCENE（リセンヌ）で、そんな逆転現象が起きている。【画像】バズったRESCENEの“ギャル化”グループを知ってからメンバーを知るのではなく、ウォニという個人を先に知り、あとからRESCENEにたどり着く人が増えているのだ。その流れを象徴するように、ウォニの個人YouTubeチャンネル「アンニョンハセヨウォニですよろしくお願いします