バーガーキングは、人気サイドメニューを大容量で楽しめる『ビッグバーレルA』『ビッグバーレルB』『ビッグバーレルC』を、2026年5月29日より期間限定で発売する。『ビッグバーレルA』は「チリチーズフライ」2個分と「フレンチフライ(L)」2個分、『ビッグバーレルB』は「チキンナゲット」35ピース、『ビッグバーレルC』は「オニオンリング」5袋分を詰め合わせた大容量パック。「チリチーズフライ」は、外はカリっと中はホクホクの