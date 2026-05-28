元AKB48でタレントの大家志津香さん（34）が2026年5月27日にXを更新し、4月30日に父が亡くなったことを報告した。大家さん「本当にありがとうございました」大家さんの父は福岡県福津市で海鮮料理屋を営み、大家さんのYouTubeチャンネル「大家志津香の41ch」でも、元AKB48の北原里英さんと指原莉乃さん、横山由依さんが訪問する動画が公開されている。大家さんは27日、「父が4月30日に息を引き取りました」とXで報告。「生前お世話