保育士でインフルエンサーのてぃ先生が2026年5月27日にXで、長女への暴行容疑で逮捕され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督の問題をめぐり、「子どもを叩くのも必要」「昔はそれで育った」といった意見に警鐘を鳴らした。「『愛情があった』は、体罰をしていい理由にはなりません」阿部前監督をめぐっては、複数報道によると、25日に長女（18）への暴行容疑で逮捕された。姉妹のけんかを注意したところ、言い返されたため「か