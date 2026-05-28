広島高等裁判所岡山支部 2026年2月の衆議院選挙のいわゆる「一票の格差」を巡る裁判で、広島高等裁判所岡山支部は「合憲」との判断を下し、選挙無効の請求を棄却しました。 この裁判は2026年2月に行われた衆院選の「一票の格差」が最大で2倍を超えたのは憲法違反だと、全国の弁護士グループが訴えているものです。広島高裁岡山支部では、岡山県の4つの選挙区の「選挙無効」を訴えていました。 原告らは、岡山県で