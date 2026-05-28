高松南警察署 高松南署は28日、高松市松縄町の無職の男（27）を傷害の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は５月14日ごろ、自宅で同居する内縁関係の女性の小学生の息子（8）に対し、顔面付近を足蹴りにする暴行を加え、右側頭部を打撲する3日程度のけがを負わせた疑いです。 翌日、児童相談所から警察に「虐待の疑いがある」と通報があり、女性から話を聞くなどして男の容疑を裏付けました。調べに対し、男は