２６日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）に、２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが出演。共演者驚きのＤＭ事情を語った。「私を一番に推してくれる人がいない」と悩みを明かした高橋さん。ここから“推し”関連の話になり「私自身も結構ＤＭとかで『ファンです』って送ったりするんですけど」と明かすと、共演者