◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）ＪＲＡは５月２８日、第６７回宝塚記念のファン投票の最終結果を発表した。大阪杯、天皇賞・春を連勝し、史上初の春古馬３冠の偉業がかかるクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が３６万６０３９票で第１回中間発表から１位をキープしフィニッシュ。２４年ドウデュースの２３万８３６７票を超える、歴代最多の得票数を