牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、6月2日午前10時より「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を販売する。【写真】豊富すぎる…12種から選べる“ハンバーグ”値段など商品概要チーズ好きにはたまらない、「3種のチーズ」を詰め込んだスペシャルメニューが登場。ふっくらジューシーなハンバーグに、箸を入れれば中から溢れ出すチーズが見た目にも鮮やかな逸品となっている。3種類のチーズが織りなす濃厚なコク