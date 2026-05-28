ジャパンフリトレーは、TOHOシネマズとの共同プロジェクトによる映画館専用ポップコーンブランド「シネマイクポップコーン」より、亀田製菓の今年50周年を迎える「ハッピーターン」と初めてコラボレーションした『シネマイクポップコーン ハッピーターン味』を、6月11日より全国のTOHOシネマズにて発売する。【画像】映画館で何食べてるの…ちいかわ初のマナーCM同商品は、亀田製菓監修のもと「ハッピーターン」ならではの甘じ