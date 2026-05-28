キッコーマンは、「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ミリリットルおよび「キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ」620ミリリットルのパッケージに、人気キャラクター「ちいかわ」をあしらった限定デザインボトルを、全国で数量限定で発売する。販売期間は、6月上旬から7月末までの予定。【写真】しょっぱくないのに味しっかりな「丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」2品のパッケージ