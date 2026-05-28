茨城県つくば市は２７日、市立中学校１校で４月に給食の米飯約３５０食（約５万６０００円相当）を廃棄していたと発表した。市によると、同校は４月２７日に振り替え休校をしたが、給食の提供を臨時停止する場合に、学校が給食センターに提出するべき報告書を忘れていた。米飯以外のおかずは他の学校に割り振ったため、廃棄はなかったという。