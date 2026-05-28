赤色灯28日午後1時15分ごろ、大阪府藤井寺市林の市立第三中で「生徒が教室内で催涙スプレーを噴射した」と地元消防に通報があった。消防や府警によると、男子生徒4人と20代の男性教員1人の計5人が搬送。気分不良やせきの症状を訴えたが、命に別条はないという。府警によると、生徒4人のうち1人が、授業を抜け出して他の教室に移動。別の生徒が護身用として持っていたスプレーを借りて噴射したという。府警が詳しい経緯を調べて