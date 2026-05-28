得票同数の末、くじ引きで当選者が決まった茨城県の神栖市長選で、県選挙管理委員会から当選を無効とする裁決を受けた現市長の木内敏之氏（６５）が２７日、裁決の取り消しを求めて「東京高裁に提訴した」と明らかにした。昨年１１月９日に行われた市長選では、木内氏と前市長の石田進氏（６７）が１万６７２４票で並び、くじ引きで木内氏が当選を果たした。石田氏陣営が市選管に異議を申し立て、同２６日に票の再点検が行われ