前中日監督の立浪和義氏（56）が、YouTube「名球会チャンネル」に出演。ノーアウト満塁で点が入らない“不思議”を鋭く分析した。チームとしてチャンスでの心構えや打ち方、配球を含めたデータなど取り組んでいるが、それでも“ヒットが9本出たが1点しか取れなかった”“ノーアウト満塁で点が入らない”ということが起きる。立浪氏は一言「技術ですよ」と斬り捨てた。そして、指導してきた中日を念頭に置きながら、一般論