MLBは日本時間28日に公式インスタグラムを更新。今シーズン各リーグのサイ・ヤング賞投票の結果を公表しました。この投票は36名の審査員が、今季のここまでの成績と今後の展望を予想し、受賞すると思う投手に投票。ポイント獲得数の多い5名ずつを発表しました。ナ・リーグでは1位となったのは、フィリーズのクリストファー・サンチェス投手。今季6勝2敗、防御率1.47を記録し、発表と同日の時点でナ・リーグ防御率ランキングで1位に