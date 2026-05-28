進化を遂げた人気ミニバントヨタは2026年5月6日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」に一部改良を施し、販売を開始しました。この改良では、カーボンニュートラル社会への対応を見据えたパワートレインの再編のほか、内外装のデザイン変更や安全・快適装備の充実が図られています。【画像】超カッコいい！ これが「新型ヴォクシー」です！（30枚）今回の改良における特に大きな変更点は、パワートレインのラインナップ整理