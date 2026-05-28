フォレスターがファイブスター大賞を受賞2026年5月28日、現行のスバル「フォレスター」がJNCAP（日本自動車アセスメント）の「自動車安全性能2025 ファイブスター大賞」を受賞しました。これに伴って、スバルは2026年5月19日に、群馬製作所内のCar to Car衝突試験場において、報道関係者を招いた安全訴求イベントを開催しました。【画像】衝撃の「衝突実験」を画像で見る（60枚）このイベントでは、新オフセット前面衝突試験