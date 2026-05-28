私はサヤカ。夫のケンジ、保育園に通う息子のコウスケと3人で暮らしています。子どもの頃から「お姉ちゃんなんだから」という呪縛を受けつづけていた私。15年ほど地元を離れて暮らしていましたが、弟のユウタをしばらく居候させるよう母から命じられました。ケンジも「義兄として助けてあげたい」と承諾。しかしそれから1週間……。仕事に家事に子育て、そこへさらにユウタという「大きな子ども」の世話が加わり、私はもはや限界を