＜〜全英への道〜ミズノオープン初日◇28日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞「久しぶりにストレスのないラウンドができました」。初日のラウンドを7バーディ・1ボギーの「66」でまとめた生源寺龍憲は笑顔で取材に応じた。【写真】生源寺龍憲が手放せない“エースドライバー”をチェック昨季は開幕戦で優勝を挙げるなど、安定したショットで平均ストローク『70.183』で3位となり、賞金ランキングも2位