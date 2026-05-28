臼井麗香の妹でプロテスト合格を目指す臼井蘭世が自身のインスタグラムを更新。5月26日に開催されたマイナビネクストヒロインゴルフツアー第7戦「Norton Next Generation Tournament」の16番ホールでホールインワンを達成したことを投稿した。【写真】ホールインワンを達成した臼井蘭世のご機嫌ショット！（全5枚）「ホールインワンしちゃいましたいぇーい」と嬉しそうに記した臼井。投稿では全てのパー3ホールにかけられていた