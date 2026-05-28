◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月28日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、韓国ツアー通算10勝の李叡源（イ・イェウォン、23＝韓国）が4バーディー、ボギーなしの68をマークした。ホールアウト時点で首位と2打差の2位につけた。風の強まる中でボギーなしで終えた李叡源は「コースが難しいのでバーディーを取ることよりも、スコアを落とさないように