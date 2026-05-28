歌手で俳優の相田翔子（56）が26日、自身のブログを更新。お気に入りのチャームやスカーフで“デコった”愛用のバッグやポーチを紹介し、“イメチェン”を楽しんでいる日々の様子を明かした。【写真】「気分が上がります」お気に入りのチャームやスカーフで“デコった”愛用バッグ・ポーチ「可愛いチャーム」と題した投稿で相田は、「最近街中や電車の中でバックに可愛いぬいぐるみやチャームをぶら下げているのを見るとときめ