収納は、「片づけやすさ」を重視するか、「見た目の整い方」を優先するかで選び方が変わる。無印良品の定番収納として人気の『やわらかポリエチレンケース』と『ポリプロピレン収納』は、どちらも使いやすい一方で、得意なシーンは異なる。今回は、“ざっくり収納”と“きっちり整理”という視点で、無印の人気収納を比較してみた。【写真】「片づけラクだった」「生活感が整いやすい」収納迷子さんにおすすめの無印収納●やわ