バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）が、大麻を所持していた疑いで警視庁に逮捕されたこと事について、日本バレーボール協会は「関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、佐藤容疑者の日本代表への登録を抹消したと発表した。捜査関係者によりますと、佐藤駿一郎容疑者は27日夕方、東京・板橋区内のパチンコ店で、大麻を所持してい