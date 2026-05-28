NPB(日本野球機構)は28日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第4回中間発表を行いました。前日27日に第3回中間発表が行われましたが、ここから票数が大幅に増加。ファン投票ではネット投票とともに紙での投票も行われており、今回の発表では2万票以上の増加があった選手もいます。各部門トップは変わらずも、抑え投手部門の阪神・岩崎優投手が、巨人のマルティネス投手を抜いて2位に浮上。好調の阪