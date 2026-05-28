カブスが長いトンネルを抜けた。２７日（日本時間２８日）の敵地パイレーツ戦を１０―４で快勝し、連敗を１０で止めた。７回にハップの３ラン、コンフォートの２ランなどで一挙６点を奪うなど１４安打の猛攻で圧勝。鈴木誠也にも７試合ぶりの安打が出た。直近１６試合で１４敗。１０連勝を２度やってのけたチームとは思えないジェットコースターのような転落ぶりだった。批判が集中していたカウンセル監督は「とにかく肩の荷が