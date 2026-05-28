【不動産業界 噂の現場】「正直不動産」「地面師たち」「変な家」…不動産エンタメが世界でヒットする要因今月上旬、中国・上海を旅してきた。街を歩いていて何度かヒヤリとしたのは、気配もなく脇をすり抜けていく電動スクーターたちだ。エンジン音がない分、存在に気づきにくい。中国の大通りは、「車道」「非機動車道」「歩道」が分離された構造になっている。電動スクーターは「非機動車」に分類され、免許不要で専用レー