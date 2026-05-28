【小林至教授のマネーボールQ&A】#25【前回を読む】「いつ・どこで・誰が」トレード話を持ち上げるのか…時には編成部の“やっている感”演出も【Q】前回はトレード話が持ち上がる発端、きっかけについての解説でした。では、実際に球団同士はどのような交渉をしているのでしょうか？【A】トレードは、いきなり球団同士が「では交換しましょう」と始めるものではありません。本格交渉に入る前から、水面下ではさまざまな探り合