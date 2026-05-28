【大人気連載プレイバック】【続きを読む】株式会社GSL社長 小野剛（2）恩師が導いてくれた引退後の第一歩…不動産会社入社3カ月目で売り上げトップに■「プロ野球選手のセカンドキャリアこうして私は社長になった」（小野剛 第1回＝2023年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や