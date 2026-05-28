女優の蒼井優（40＝写真左）がにわかに注目を集めている。7月にスタートするTBSドラマ「Tシャツが乾くまで」で、18年ぶりに地上波連ドラの主演を務めるからだ。蒼井優が18年ぶり地上波ドラマ主演 “好感度爆上がり女優”に高まる期待とリスク「蒼井さんの久々の主演ドラマということもありますけど、脚本が、2022年に社会現象にもなったドラマ『silent』（フジテレビ）も手がけた生方美久さん。いろいろな意味で注目度の高い夏ド