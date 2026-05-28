ソロ活動25周年という大きな節目を迎えるHYDEが、今年1月より行ってきたコンサートツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」のグランドファイナル公演となる「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien」を5月25日（日本時間では5月26日）、自身が観光大使を務めるオーストリアのウィーン・コンツェルトハウス 大ホールにて開催。日本人ロックアーティストとしては初となる現地オーケストラとの共演を果たし、5カ月に及んだツア