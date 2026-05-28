【再発見 ちょうど10年前のテレビ】嵐が去る前に思い出す…あの頃の「松本潤」と「大野智」黒柳徹子が聞き手を務める対談番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）。始まったのは1976（昭和51）年2月2日だ。2023年には、「同一の司会者によるテレビトーク番組の最多放送回数記録」として3度目のギネス世界記録の認定を受けた。今年は放送開始50年、92歳の現役司会者と世界的長寿番組に拍手だ。そして、今からちょうど10年前の2016年